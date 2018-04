Eestlased hakkavad Hiinast rongiga kaupa tooma

Hiinast hakkab kaupa vedama tuntud logistikaettevõtja Marko Lastiku firma GTS Express, mis varem tegutses Freselle Logisticsi nime all, ning selle tütarettevõte GTS Rail, vahendab Äripäev .

«Sõlmitud raudteelepingu siht on laiem kui Eesti, kuid seni avamata võimalused laienevad nüüdseks ka Eesti e-kaubanduse ettevõtetele ja logistikasektorile,» rääkis Lastik.

GTSi Hiina koostööparner on Xian International Inland Port Multimodal Transportation Co, mille soov on suurendada kaubavahetust Eesti, aga ka ülejäänud Euroopa Liiduga.