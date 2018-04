Efteni III fondi puhaskasum kasvas märkimisväärselt

Eften Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus (NAV) kasvas esimese kvartali jooksul 2,7 protsenti. Kontserni laenulepingute keskmine intressimäär arvestades intressiswapi lepinguid oli kvartali lõpu seisuga 1,73 protsenti ning Loan to Value (LTV) 51 protsenti, vähenedes eelneva kvartaliga protsendipunkti võrra.

Eften Real Estate Fund III AS dividendipoliitika näeb ette, et igal aruandeaastal maksab kontsern vabast rahavoost 80 protsenti aktsionäridele dividendideks. 2017. aastal maksis Eften Real Estate Fund III AS aktsionäridele netodividende 1,5 miljonit eurot, see on 6 protsenti sissemakstud aktsiakapitali kohta.