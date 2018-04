Aasias tegutsevad ettevõtjad: kui suhtled kohalikega e-kirja teel nagu keskmine eestlane, oled ebaviisakas

Rõivadisainer Reet Aus rääkis möödunud nädalal välisministeeriumis toimunud kaubanduskoja Aasia foorumil, et pärast poolt aastat tegutsemist ja suhtlust Bangladeshis ütles üks kaastööline, et kui muidu on koostöö olnud väga huvitav, siis ometi on disainer olnud ebaviisakas, sest Aus käitus e-kirja suhtluses nagu eestlane – täpne, konkreetne ning vaid asjasse puutuv jutt, vahendab Äripäev. «Selle selgeks õppimine võtab tohutult aega, pead väga huvituma inimese käekäigust,» sõnas Aus.