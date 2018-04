Ringkonnakohus vabastas EASi eksjuhi soodustuskelmuse süüst

Ringkonnakohtu kolmest kohtunikust koosnev kolleegium leidis, et Tammeoksale elukohast lahkumise keelu kohaldamise määruse tegemisel on PPA oluliselt rikkunud menetlusõigust ja määrus on õigusvastane. Nimetatud määruses on elukohast lahkumise keelu kohaldamist põhjendatud ühelauselise väitega, et Tammeoksa puhul esineb kriminaalmenetlusest kõrvalehoidumise oht, kuid ei ole selgitatud, miks menetleja hinnangul selline oht esineb. Seega määrus, millega kohaldati Tammeoksale elukohast lahkumise keeldu, ei anna vastust küsimusele, miks menetleja pidas tõkendi kohaldamist vajalikuks. Ringkonnakohus leidis, et kuigi elukohast lahkumise keelu kui kergeima tõkendi puhul ei ole alust nõuda mahukat ja detailset põhjendust, ei saa seda pidada piisavaks põhistuseks. Põhistuse puudumine on oluline menetlusõiguse rikkumine.