LHV kasum vähenes esimeses kvartalis 15 protsenti

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul jätkusid esimeses kvartalis möödunud aastast ülekanduvad trendid. "Majanduskasv on hoogustunud, siseriiklikke riske maandavad tasakaalus eelarve, avaliku sektori madal võlatase ning positiivne välistasakaal. Peamiste riskidena saab välja tuua kinnisvarasektori kõrge arendusmahu. Krediiditurg on püsinud tugevana," ütles ta börsiteate vahendusel.

"Peame tugevaks tulemuseks, et LHV klientide arv suureneb – panga klientide arv kasvas kvartaliga 6000 võrra ning aktiivsete pensioniklientide arv 1200 võrra," ütles Toomsalu.

LHV avas esimeses kvartalis filiaali Ühendkuningriigis, mille eesmärk on panga finantsvahendajate ärisuuna arendamine. Märtsis teatati uue Eestisse investeeriva teise samba pensionifondi loomisest. Samuti võetis esimeses kvartalis vastu AS-i Inbank poolt tehtud pakkumine UAB Mokilizingas osade omandamiseks. Osaluse müügiga teenib LHV Group 3 miljonit eurot erakorralist kasumit, mistõttu kavatsetakse üle vaadata tänavuse aasta finantsplaan.

LHV Group on finantskontsern ja kapitali pakkuja. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 380 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 140 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 178 000 aktiivset klienti.