Eksminister Ivari Padar hakkab alkoholi müüma

«Lätist tooma ei hakka,» naeris Padar esimese hooga, vihjates viimastel aastatel hoogustunud Läti piirikaubandusele. «Aga tõepoolest selline firma on olemas. Sisuliselt tegeleb sellega muidugi minu abikaasa (endine advokatuur kantsler Kristel Voltenberg-toim), tema poolt on aktiivus, tema tegeleb šampanja asjadega juba mõnda aega,» rääkis Padar tõtlikult.

Märtsi keskpaigas loodud ChampChamber OÜ eesmärk on hakata Prantsusmaalt kvaliteetset šampanjat tooma ja seda Eesti suurematele kauplustekettidele ning meelelahutusasutustele edasi müüma. Ettevõtte asutaja, omanik ja juhatuse esimees on ainuisikuliselt Ivari Padar.

«See on selline väike perefirma. Ma tean, et see pole mingi uus asi. Maaletoojaid ja tegutsejaid on palju. Aga see on siiski valdkond, mis pakub meile kirge ja huvi,» selgitas poliitik.