Väätsa Prügila nõukogu peatas prügila müügi Ragn-Sellsile

«Otsuse tühistamine annab kõigile osapooltele (omanikele ja omanike esindajatele) võimaluse protsessist aru saada ning olla kindel, et protsess on läbipaistev. Uued volikogud saavad otsustada Väätsa Prügila tuleviku üle. Sellest tulenevalt taganetakse R-S Valdusega sõlmitud eellepingust,» ütles Järva valla vallavanem Rait Pihelgas valla kodulehel avaldatud teates.

Paide linnapea Siret Pihelgas ütles aprilli alguses, et prügila varade müük avalikku enampakkumist korraldamata on lubamatu ning aktsionäride vastu ebaaus. «Oleme päri Väätsa Prügila müügiga, ent see peab toimuma meid, aktsionäre kaasates ja läbi avaliku pakkumise,» ütles Pihelgas.

Ragn-Sellsi tütarfirma OÜ R-S Valdus teatas märtsi alguses plaanist osta Järva vallalt, Paide linnalt ja Türi vallalt Väätsa Prügila. Ostu järgselt kuuluks Ragn-Sellsile üle 15-protsendiline turuosa jäätmejaamade haldamisel ja pakendijäätmete kogumisel ja veol.

OÜ R-S Valdus on loodud 2016. aastal haldamaks Ragn Sells AS-i investeeringuid ja arendusi jäätmekäitlusvaldkonnas. OÜ R-S Valdus emaettevõtjaks on Ragn-Sells AS, mis omakorda kuulub Ragn-Sellsföretagen AB kontserni.