Saarte Hääl: maisibuum kogub hoogu

Möödunud aastal 50 hektarile maisi külvanud Kõljala POÜ juht Tõnu Post ütles, et sel aastal läheb mais maha 70 hektarile, kirjutab Saarte Hääl. Detsembris valmis saanud uue laudaga kaasneb piimakarja suurenemine ja kõrge saagikusega mais on kasvava söödavajaduse katmiseks sobilik kultuur. Esmakordselt hakkavad sel kevadel maisi kasvatama Kärla PÜ, Rauni POÜ ja Pöide AG OÜ.

Pöide AG OÜ agronoom Õnne Sööt ütles, et suure saagikusega mais on hea lahendus olukorras, kus põllumaad ei pruugi söödavarumiseks jätkuda. «Kuna meil on palju loomi ja mais on väga suure haljasmassiga, siis on paratamatu, et võtsime ta külvikorda sisse,» rääkis Õnne Sööt. Kui tavapäraselt täitub 1000-tonnine siloauk 70–100 hektarilt rohumaadelt kogutud rohumassiga, siis maisiga loodetakse sama siloauk täita 30 ha suuruselt alalt koristatud saagiga.