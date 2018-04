Lux Express ostis 1,2 miljoni eest uusi busse

Lux Charter soetas kolm uhiuut Mercedes-Benz 2018 uue kerega turismibussi, mis on ainulaadsed kogu Baltikumis. «Uued bussid on tehnika viimane sõna - tegemist on viimase, just tehasest tulnud mudeliga. Kuna meie eesmärgiks on pakkuda kindla kvaliteediga tellimusvedusid, eeldab see ka bussipargilt läbivalt kõrget kvaliteeti,» sõnas Lux Charter tegevjuht Jaanus Kukk.