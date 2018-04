Surmasuus Väätsa Agro ronis august välja

Trigon Dairy Farming Estonia AS finantsjuht Rando Tomingase sõnul võeti pärast Väätsa Agro 2009. aasta saneerimist ja müümist Trigon Dairyle selge eesmärk planeerida suur ja efektiivne farm, vahendab Äripäev .

Väätsa Agro laiendamist alustati 2013. aastal ja 2014. aasta augustis valmis Tomingase sõnul uus farm, kus on praegu 2300 lüpsilehma. «Uus farm valmis selles mõttes natuke halval ajal, et 2014. aastal oli piima hind languses, aga elasime need kaks aastat üle ja nüüd oleme kasumlikud,» rääkis ta.