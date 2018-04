Rikkad usuvad, et elavad 100 aastani

Viimase paari aasta aastakümnega on inimeste eluiga pikenenud järsult kogu maailmas. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) andmetel on USAs, Hiinas ja Ida-Euroopas kerkinud oodatav keskmine eluiga 70-ndate aastate lõppu ning Lääne-Euroopas ja Jaapanis võivad inimesed elada keskmiselt üle 80 aasta vanuseni.

Enamik rikkaid inimesi usuvad, et elavad veel palju, kaks aastakümmet keskmisest elueast, kauem. Šveitsi suurpanga UBS värske uuringu kohaselt loodab 53 protsenti rikkaid inimesi, et elavad vähemalt 100 aastaseks.

Üle saja-aastaseks elada pole kerge, aga ka mitte nii utoopiline kui see oli varem. Jaapani naiste keskmine oodatav eluiga on OECD andmetel juba 87 aastat. Mitmed uuringud näitavad, et jõukatel on pika eluea saavutamiseks eelised, kirjutab Bloomberg.

Näiteks rikkaim üks protsent USA naistest elab 10 aastat kauem kui vaeseim üks protsent. Meeste hulgas on rikkaimate ja vaeseimate eluea erinevus peaaegu 15 aastat.

Rikkad paistavad ka teadvat, et 100 aastaseks elamine on kallis, mis nõuab suuremaid kulutusi tervise hoidmisele, paremale toidule, spordile ja muudele teenustele, mis pikendavad eluiga.

UBS-i uuringus, mis keskendus inimestele, kellel on investeeritavaid varasid üle miljoni dollari, ütles 91 protsenti vastanutest, et nad teevad eluea pikenemise ootuses finantsilisi muudatusi. Uuring näitab, et segi rikkad muretsevad tervishoiukulutuste kasvu pärast.