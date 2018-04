Forbesi endine ajakirjanik: Trump valetas enda rikaste edetabelisse

1984. aasta mais helistati ajakirja toimetajale Jonathan Greenbergile Trump Organizationist ning küsiti kui rikas Donald Trump on. Greenberg, kes koostas toona edetabelit kolmandat aastat, ütles, et tema vara väärtus on 200 miljonit dollarit, mis oli viiendik sellest, mida Trump ise oli ajakirjanikule antud intervjuus öelnud, kirjutas Greenberg ajalehes The Washington Post.

Trump Organization ametnik, kes nimetas ennast John Barroniks, toonitas kui oluline on, et ajakirjanik saaks aru Donald Trumpi vara tegelikku väärtust. Barron ütles ajakirjanikule, et Donald Trumpi ärist koos isa Frediga ei kuulu Donaldile mitte pool, vaid 90 protsenti ning Donald Trumpi tuleks nimetatada miljardäriks.

Kaks aastat tagasi, 2016. aastal tegi The Washington Post kindlaks, et Forbesi helistanud Barron ei olnud mitte keegi muu vaid Donald Trump ise.

Reedel kirjutas Jonathan Greenberg, et hiljem on ta aru saanud, et Trump poleks rikaste edetabelis tohtinud üldsegi olla. Forbes 400 esimeses edetabelis, mis ilmus 1982. aastal, oli Trumpi vara väärtuseks märgitud 100 miljonit dollarit, aga hiljem kätte saadud dokumentide valguses oli tema vara tegelik väärtus viis miljonit dollarit.