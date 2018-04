Sanktsioonide alla sattunud Venemaa ettevõtted soovivad miljarditesse ulatuvat riigiabi

Venemaa valitsus on moodustanud rahandusministeeriumi juurde spetsiaalse osakonna, kes teevad sanktsioonide alla läinud ettevõtetega koostööd, teevad kindlaks nende probleemid ja teevad valitsusele sellekohalisi ettepanekuid, ütles rahandusminister Anton Siluanov eile Washingtonis ajakirjanikele. Üheks võimalikuks sammuks lisaks likviidsuse pakkumisele, on ettevõtete sümboolse hinna eest ajutine natsionaliseerimine selleks, et toetada töötajaid. Vene alumiiniumitööstusgigant Rusal natsionaliseerimisse kuuluvate ettevõtete nimekirja siiski ei kuulu, vahendab Bloomberg.