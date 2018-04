Haapsalu raudtee omanik andis riigi kohtusse

«Nüüd niisugune käitumine, et Eesti Raudtee või tema nõuandjad leiavad, et võtame eraomaniku käest raudtee tagasi – see ei ole ju väärikas käitumine,» nentis Haapsalu raudteetammi omanik Aarne Taal (79). Tõsiste läbirääkimisteni raudteetammi hinna osas ta enda kinnitusel ministeeriumiga ei jõudnudki.