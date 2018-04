Kell kukub: maksuamet ootab täna ettevõtjatelt uut deklaratsiooni

Tegu on esimest korda rakenduva nõudega , mille eesmärk on võidelda efektiivsemalt selle vastu, et välisomanikele kuuluvad kohalikud ettevõtted ei viiks teenitud kasumit maksuvabalt välja.

Viimast on põhjust kahtlustada siis, kui laenu on antud ebamõistlikult pikaks ajaks (üle 5 aasta) ja kui laenul on ebamõistlik tagasimakse graafik. Lisaks äratab kahtlust see, kui tagasimakse tähtaega korduvalt pikendatakse ja kui laenusummat pidevalt suurendatakse.