Simson: hiidlased ütlesid aasta tagasi, et nii head praamiühendust pole neil varem olnud

Rukki kanalis on probleemiks Simsoni selgitusel see, et hoovused toovad mingi aja tagant setteid kanalisse tagasi.

«Minu teada paremat lahendust ei ole välja töötatud, kui see, et kanalit tuleb regulaarselt üle ühe aasta süvendada, st pinnas tuleb välja tõsta,» lausus Simson ja lisas, et kui seda varem mingil ajal tehtud ei ole, siis on laevad ikka olnud kanali läbimisega hädas.