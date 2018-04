Tuuleettevõtja mõistab hukka Eesti Energia huvi konkurendi vastu: maksumaksjalt kooritaks selle tehinguga kolm nahka

Tuuletehnoloogia liidu hinnangul ei peaks riik sekkuma maksumaksja rahaga majandusvaldkondadesse, kuhu on eraettevõtjatel huvi panustada. Liidu juhatuse esimehe Andres Sõnajala sõnul kaotaks ostutehingust nii ärikeskkond kui maksumaksja.

«Sisuliselt kooritaks selle tehinguga maksumaksjalt kolm nahka: esmalt said Norra munitsipalistid tarbijalt taastuvenergia toetusi, nüüd ostab maksumaksja sadade miljonite eest Norra ettevõtte ja kolmandaks viiakse Eesti Energia taastuvenergia ettevõte börsile või müüakse võlakirju, mille kaudu maksab maksumaksja kolmandat korda pensionifondide kaudu kogu asja kinni,» ütles Sõnajalg.

Sõnajala sõnul on riik oma kallutatud tegevusega tuuleenergia turul mänginud juba pikemat aega ühte väravasse. «Võimaliku pakkumise taustal ei tasu unustada, et valitsus soovis veel aasta tagasi anda sisuliselt tasuta Eesti Energiale Tootsi tuulepargi maa - mis on üks vähestest piirkondadest riigis, kus võimalik tuuleenergiat arendada -, soovides sellega anda turul selgeid eeliseid riigiettevõttele,» kirjeldas ta.

Ka ütles Sõnajalg, et hiljuti teatas kaitseministeerium nulltolerantsist sisuliselt kogu riigi territooriumil uute tuuleenergia arenduste rajamise vastu ja peatatud on mitmed juba varasemalt kooskõlastatud arendused. «Kõik need otsused on olnud erakapitalile selge märk, et Eestis pole võimalik ausal konkurentsil põhinevalt äri ajada.»

Ettevõtja on veendunud, et Nelja Energia ostutehingu lubamine on juba järgmine samm, millega kehva krediidireitingu ja suure võlakoormaga riiklikule energiaettevõttele mängitakse turul monopoolset turupositsiooni kätte. «See on ohtlik tendents ja võib laieneda teistessegi majandussektoritesse,» nentis Sõnajalg.

Nelja Energia omandamise korral moodustaks riigiettevõtte turuosa 84,5 protsenti, mille tulemusel tekiks riiklik monopol tuuleenergeetika tootmisel. «Konkurentsiamet ei saa lubada koondumist, mille tulemusel kahjustub oluliselt konkurents,» ütles Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer.

Postimehe paari päeva tagusele küsimusele, mida tähendaks Eesti Energia ja Nelja Energia võimalik koondumine, öeldi konkurentsiametist, et see tehing kindlasti vajaks nende kinnitust. Täna ei ole aga ametil võimalik selles suhtes seisukohta võtta või hinnangut anda.

Ühtlasi märkis ameti välis- ja avalike suhete osakonna juht Maarja Uulits siis, et otseselt elektri hinna regulatsiooni see tehing ei mõjutaks. «Elektri hinna regulatsioon on sätestatud elektrituruseadusega ning see toimiks samamoodi ka pärast võimalikku koondumist,» lausus ta.

Tuuletehnoloogia Liit on tuuletehnoloogia arendajate ja tuuleenergia tootjate ühing, mille ettevõtteid ühendab visioon, et läbi tehnoloogia edasiarendamise ning innovatsiooni on võimalik tuuleenergia lähiajal muuta fossiilsetele kütustele majanduslikult konkurentsivõimeliseks alternatiiviks.