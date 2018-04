Üle 1000 Versobanki kliendi ei tunne oma raha vastu huvi

Tagatisfondi juht Riin Heinaste rääkis, et hüvitiste väljamaksmine Versobanki klientidele on läinud üsna ladusalt. Kuigi protsessi alguses esines osal klientidest tõrkeid pangakonto saldo nägemise ja kinnitamisega, suutis panga likvideerija probleemid piisavalt kiiresti lahendada.

Tagatisfond on tänaseks suunanud väljamaksmisele nende klientide hüvitised, kellega likvideerija on ühendust saanud ning kes on näidanud üles huvi enda Versobankis olnud hoiuse hüvitamise vastu, selgitas ta. Neid on 70 protsenti kõigist hoiustajatest.