LHV müüs Leedu järelmaksufirma teisele Eesti pangale

LHV Group omab UAB Mokilizingas aktsiatest 50 protsenti +1 aktsia, kuid tehingu on heaks kiitnud ka ülejäänud aktsiaid omav UAB Inovatyvūs prekybos sprendimai. LHV-le kuuluvate aktsiate väärtuseks on 7,5 miljonit eurot.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu ütles, et Mokilizingas on hästi toimiv ja kasumlik ettevõte, kuid käesoleva pakkumise aktsepteerimisel lähtusime LHV strateegilise nägemuse muutusest.

«Eesti koduturu kõrval on meie peamine fookus suunatud finantstehnoloogia ettevõtete teenindamisele Londonis. Inbanki näol on tegemist väikefinantseerimist pakkuva pangaga, kes oma fokuseeritud tooteportfelli ja laienemise strateegiaga on suuteline Mokilizingases senisest enam väärtust looma,» märkis ta.