«Erinevalt kolmapäevasest seisust tutvustas Eesti Energia tõesti valitsuskabineti nõupidamisel eile oma tulevikuplaane,» kinnitas Postimehele valitsuse meedianõunik Kateriin Pajumägi. Küll aga märkis ta, et kuna Eesti Energia on börsiettevõte, pole võimalik selle arutelu sisu edasi anda.

Üsna samasisulise vastuse andis ka rahandusminister Toomas Tõniste, kelle valitsualasse Eesti Energia riigiettevõttena kuulub. «Kuna Eesti Energia näol on tegemist börsiettevõttega, siis börsireeglitest tulenevalt ei ole võimalik arutelude sisu täpsemalt avada. Kindlasti teavitab ettevõte avalikkust oma sammudest,» ütles minister oma pressiosakonna vahendusel.

Postimees kirjutas eile, et jaanuarist alguse saanud ja valdavalt norrakatest investoritele kuuluva Eesti suurima tuulenergia tootja Nelja Energia ostuprotsessis on üks väga aktiivne huviline ka Eesti suurim elektritootja ja riigifirma Eesti Energia.

Kuivõrd ettevõtte ostust huvitatud investorid peavad oma siduspakkumised esitama tänaseks, 20. aprilliks, ei olnud veel eilse seisuga kindel, kas Eesti Energial on selleks ka valitsuse nõusolek olemas, kuivõrd asjatundjate sõnul oleks tegu poolemiljardilise tehinguga. Tegemist oleks tehinguga, mis on võrreldav teise Auvere elektrijaama ehitamisega, kuhu 2017. aasta lõpu seisuga on läinud 568 miljonit eurot.

Postimehe andmetel tahavad tuuleenergia tootjaga tehinguni jõuda koguni viis ettevõtet. Nende hulgas on kolm strateegilist investorit ja kaks fondi.

Strateegiliste investoritena on peale Eesti Energia tuuleenergia tootjast huvitatud ka soomlaste Fortum ning Leedu riigi omandusse kuuluv Lietuvos energija. Täienenud info kohaselt on pakkumiste esitamiseks aega täna õhtul kella 19ni.

Redgate Capitali partner Aare Tammemäe ütles eile Postimehele, et juhul, kui Eesti Energia ostaks kohaliku turu suurima tuuletootja Nelja Energia, oleks tegu mitmeski mõttes erakordse ja nutika tehinguga.

Üks olulisim motivaator, mis tehingut tagant utsitab, on tema hinnangul see, et valitsus on plaaninud Eesti Energia taastuvenergiaettevõtte Enefit Greeni börsile viia. «See tehing annaks IPOle (aktsiate esmane avalik pakkumine-toim) tulevikuperspektiivi ja tugevama sisu. On selge, et tahetakse tõusta Baltikumi suurimaks tegijaks taastuvenergia turul,» rääkis ta.

Arvestades, et Nelja Energia müügitehingu võimaliku maksumusena on mainitud suurusjärku pool miljardit eurot, paigutuks see Eesti ettevõtete müügitehingute edetabelis teisele või kolmandale kohale. Seni suurima summaga on Eestis ostetud Hansapank, mille eest käis Swedbank aktsionäridele välja 1,7 miljardit eurot.

Nelja Energiale kuulub Baltimaades 17 tuuleparki. Ettevõtte varade hulka loetakse veel ka arendamisjärgus projekte, nagu mitu tuuleparki, kaks biogaasitehast Eestis, üks koostootmisjaam ja üks pelletitehas Lätis.