Netflix plaanib hakata omale kinosid ostma

USA väljaande Los Angeles Times andmetel tahtis Netflix omale hiljuti soetada kinode keti Mark Cuban’s Landmark Theaters, kuid taganes tehingust liiga kõrge hinna pärast. Üks allikas ütles aga väljaandele Variety, et ettevõte ei olnud huvitatud mitte konkreetsest ketist endast, vaid pigem kinode omamisest üleüldiselt

Vaatamata tõsiasjale, et Netflixil on üle 125 miljoni kasutaja, mida on rohkem, kui ühelgi teisel samalaadsel platvormil, ei ole neil õnnestunud kinnitada kanda filmitööstuses. Näiteks keelati Netflixil hiljuti kandideerimine maailmakuulsal Cannes'i filmifestivalil parima filmi auhinnale, sest nende filmid ei jookse Prantsuse kinodes.

Praeguse seisuga ei saa Netflixi filmid kandideerida muuhulgas ka Oscarile, sest ka sellele auhinnale pretendeerimiseks peab film jooksma kinodes. Paraku ei taha suured kinoketid üldiselt Netflixi filme näidata, sest filmid on samal ajal saadaval ka veebis ja kinod tahavad enamasti eksklusiivseid näitamise õigusi. Netflix ei ole üldiselt nõus oma originaalfilme ainult kinodele näitamiseks andma.

Mõned Netflixi filmid on küll vähesel määral mõnedes kinodes jooksnud (Beasts of No Nation ja Mudbound), kuid nii-öelda suurde filmiärisse sisenemiseks peaks Netflix ikkagi omandama endale mõne keti, kus nad saaks filme näidata korraga nii linal kui veebis.