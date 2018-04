Eestlased saavad otseliini Lapimaale

Finnair alustab 2018-2019 talvehooajal otselendudega Tallinnast Lapimaale Kittilä lennujaama, mis asub lühikese autosõidu kaugusel Soome suurimatest suusakeskustest Levi ja Ylläs. Tallinna ja Kittilä vahel saab lennata kolme kuu vältel, 2018. aasta detsembrist 2019. aasta märtsini. Lennud väljuvad mõlemas suunas kord nädalas reedeti. Lendude pikkuseks hakkab olema 1 tund ja 40 minutit.

Lapimaa on tuntud rohkete talviste ajaveetmisvõimaluste poolest, suusatamisest, kalapüügist ja virmaliste vaatlusest kuni kelgukoerasafarini ja saanisõiduni põhjapõtradega. Finnairist saab esimene lennufirma, kes käivitab otselennud Tallinnast Lapimaale. Lende teenindab Airbus A320 lennuk, mis mahutab vastavalt lennuki mudelile kas 165 või 174 reisijat.

«Oleme tähele pannud, et seiklusi otsivate reisijate jaoks on üle ilma muutumas Põhja-Euroopa järjest populaarsemaks reisisihtkohaks,» rääkis Finnairi Ida-Euroopa ja Baltimaade juht Arunas Skuja. Tema sõnul on iseäranis suurt huvi kasvu näha Euroopa ja Aasia turistide seas. «Me oleme Põhja-Soome lendude arvu viimastel aastatel pidevalt suurendanud,» märkis ta.

Skuja sõnul on Finnair veendunud, et sarnaselt teistele välisturistidele on Lapimaa ka eestlaste jaoks huvitav talvine reisisihtkoht, kust leiab ohtralt lund, sportimisvõimalusi, tegevusi tervele perekonnale ja lisaks asub sihtkoht Eestile üsna mugavas vahetusläheduses. See on ka põhjus, miks otsustati aasta lõpust otselendudega Tallinnast alustada.

Seda, kas suure huvi korral võiks edaspidi Tallinna ja Kittilä lennugraafik muutuda ka tihedamaks, ei oska Skuja hetkel veel prognoosida. «Uue liini avamine on seotud terve rea teguritega, kus peame arvestama, kui palju meie lennukid praegu juba kasutuses on, kuidas see sobitub pilootide töögraafikutega ning kui suur on nõudlus selle sihtkohta järele,» rääkis Finnairi piirkonna juht.

Ühtlasi juhtis Skuja tähelepanu sellele, et lisaks korra nädalas toimuvale otselennule Tallinnast Kittilässe, lendab Finnair samasse sihtkohta ka Helsingist ja sealt juba igapäevaselt. Lisaks tõstab Finnair eesoleval talvehooajal Põhja-Soome lennukohtade arvu võrreldes 2017-2018 talvehooajaga 15 protsendi võrra ehk 480 000-ni.

Lisaks selle aasta lõpus avatavale Tallinna-Kittilä otselennule on Finnair juba pikemat aega pakkunud lende Helsingist tervesse reasse teistesse sihtkohtadesse Lapimaal, lennates läbi Helsingi iganädalaselt kuude Põhja-Soome lennujaama (Enontekiö, Ivalo, Kemi, Kittilä, Kuusamo ja Rovaniemi).

Rohkem uusi Tallinnast algavaid sihtkohti Finnairil vähemalt praegu sel aastal avada ei ole plaanis. Küll aga pakub Finnair tuleval talvehoojal koos Kittilä liiniga 45 otselendu Tallinnast Soome. Kittilä-sarnaseid otselende Lapimaale alustas Finnair juba eelmisel talvehooajal, kui käivitati otselennud Londoni Gatwiki lennujaamast, Pariisist ja Zürichist.

«Nende liinidega jätkame ka eesoleval talvel,» sõnas Skuja. Rohkem otselende teistest Eesti lähiriikidest lennufirmal Lapimaale käivitada ei ole plaanis. «Antud hetkel on eestlased ainukesed siin piirkonnas, kes saavad Finnairiga otse Lapimaale lennata,» lisas ta.