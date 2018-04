Venemaa vaidlustas WTO-s USA terase- ja alumiiniumitariifid

Venemaa vaidlustas tariifid tuginedes sarnaselt Euroopa Liiduga WTO kaitsemeetmete lepingule, ehkki Washington ei ole kehtestatud tariife sellistena määratlenud. Hiina vaidlustas tariifid aga WTO vaidluste lahendamise organis.

Ühendriikide president Donald Trump on öelnud, et terase- ja alumiiniumi imporditariife on vajalikud riikliku julgeoleku seisukohast ning seega kooskõlas rahvusvaheliste kaubandusseadustega.

"Kuigi Ühendriigid esitlesid antud meetmeid katsena kõrvaldada ohtu, mida terase- ja alumiiniumi import USA riiklikule julgeolekule kujutab, on siiski sisuliselt tegu kaitsemeetmetega," kirjutati Venemaa WTO esinduse kirjas. Kaitsemeetmed on WTO reeglite kohaselt lubatud, kui riik suudab tõestada, et import ohustab selle tööstust.