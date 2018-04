Pankur: Eesti Energia suurinvesteering oleks erakordne

«Kui me vaatame välja käidud võimalikku tehingu summat, mis jääb umbes 400-500 miljoni kanti, siis mälu järgi öeldes oleks tegu vähemalt Eesti viimase 10 aasta suurima ülevõtmistehinguga,» rääkis Tammemäe.

Järgmisena märkis pankur, et ka tehingu iseloom on eriline. «Nelja Energia on pikalt arendatud taastuvenergia ettevõte, mis on julgelt ja edukalt investeerinud, ka Eestist väljapoole. Sellise küpse ettevõtte müük on märkimisväärne. Tavaliselt ostetakse veel kasvavaid firmasid,» selgitas Tammemäe.

Kolmanda huvitava aspektina tõi ta välja, et potentsiaalne ostja on just riigifirma. «See on üllatav, kuna ülevõtmistehinguid tehakse riigifirmade poolt pigem harva. Reeglina investeerivad nad tagasihoidlikult. Selle tehingu mastaap oleks aga enneolematu,» rääkis ta.

Tammemäe sõnul tuleks Eesti Energial ülevõtupakkumise tegemisel lähtuda pragmaatilisest küsimusest, kas see vastab Eesti Energiale pandud strateegilistele ootustele. Omanikud peavad küsima, kas tehing annab Eesti Energiale kasvu, kasumit, turupositsiooni või uusi ärisegmente, mida muidu kätte ei saaks, selgitas ta.

Üks olulisim motivaator, mis tehingut tagant utsitab, on Tammemäe hinnangul see, et valitsus on plaaninud Eesti Energia taastuvenergiaettevõtte Enefit Greeni börsile viia. «See tehing annaks IPOle (aktsiate esmane avalik pakkumine-toim) tulevikuperspektiivi ja tugevama sisu. On selge, et tahetakse tõusta Baltikumi suurimaks tegijaks taastuvenergia turul.»

Kui Eesti Energia suudab sellise ettevõtte börsile viia, oleks tegu väga jõulise kombinatsiooniga, kus õla paneks alla ka erainvestorid, leidis Tammemäe.

Liive käsi samuti mängus

Kuna Nelja Energia müük on Eesti mõistes märkimisväärselt suur tehing, on protsessi kaasatud suurem osa ülevõtmistele ja suurtehingutele pühendunud investeerimispankureid ja advokaate. Postimees küsis kommentaari näiteks Raidla Ellexi partnerilt Sven Papilt, kes ütles kohe, et ta on tehingu ühe osapoolega seotud ega saa teemat sugugi kommenteerida.

Sama lugu on ka Superia Corporate Finance juhtivpartneri Henrik Igastaga, kes nõustab müügiprotsessis Nelja Energiat.

Omamoodi huvitav lugu on Eesti Energia endise juhi Sandor Liivega, kes samuti suurtehinguga otsapidi seotud on. «Mul on selline keeruline olukord, et ma ei saa seda praegu konfidentsiaalsuslepingu tõttu kommenteerida,» ütles ta. «Olen teemaga seotud, mitte küll Eesti Energia poole pealt, aga aitan üht teist pakkujat,» selgitas mees.

Tänane Postimees kirjutas, et Eesti suurima tuuleenergia tootja Nelja Energia ostust on huvitatud nii välisinvestorid kui ka Eesti Energia. Samas pole valitsus riiklikule energiahiiule oma õnnistust andnud. Pakkumised tuleb esitada 20. aprillil.