RB Rail kuulutas välja Tallinn-Rapla raudteelõigu projekteerimise hanke

«Kõigis kolmes Balti riigis on Rail Baltica projekt jõudnud projekteerimisfaasi. On hea meel teatada, et uue projekteerimishanke sisu on ligikaudu 50 km raudteeliini rajamine Eestis, sealhulgas Muuga lõik, ning 92 km Leedu raudteeliinist, sealhulgas Panevežyse jaam,» ütles ASi RB RAIL tehniline juht Mart Nielsen.