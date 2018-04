Eesti vanim tööstusettevõte palub riigilt maksukingitust

Räpina Paberivabriku probleem ongi see, et nemad nende kriteeriumite sisse ei mahu. Seetõttu kirjutas ettevõtte nõukogus esimees Raul Kibena peaminister Jüri Ratasele murekirja, kus palus peaministril kaaluda võimalike erisuste andmist.

«Sellise seaduse vastuvõtmisega annab seadusandja meile justkui selge märgi, et ärge tootke kõrgema lisandväärtusega tooteid,» järeldas Kibena. Ta jätkas, et kuigi Räpina Paberivabriku käive on aastate lõikes kasvanud keskmiselt 15 protsenti, on neil järjest keerulisem konkureerida ümbritsevate riikide tootjatega.