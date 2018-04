Tesla Model 3 tehas sattus võimude uurimise alla

Esmaspäeval avaldas väljaanne Reveal , et Fremonti tehas on jätnud raporteerimata mitmed tööõnnetused ja märkinud need oma paberimajanduses töötajate isiklikust tervislikust seisundist tulenevateks terviseriketeks, vahendab CNN .

Tesla eitas oma blogis kategooriliselt kõiki süüdistusi ja nimetas Reveali ekstremistlikuks organisatsiooniks, mis töötab ametiühingute heaks, kelle plaaniks on luua süstemaatiline Tesla-vastane valeinfo kampaania. Nimelt on üritanud mõned Fremonti tehase töötajad luua ametiühingut.

Viimase viie aasta jooksul on avatud Tesla suhtes 20 uurimist, millest osad on toonud autotootjale kaela trahvid. Tesla ise väidab, et õnnetuste arv on hoopis vähenenud ligemale poole võrra pärast seda, kui tehas läks General Motorsi käest nende kätte.