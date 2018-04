Luminori digitaliseerimise programmi asub juhtima Indrek Heinloo

«Luminor on pank, mis on spetsiaalselt loodud Eesti, Läti, Leedu ettevõtete ja tegusate inimeste jaoks. Meie plaan on kujuneda lähiaastatel täisdigitaalseks finantsteenuste osutajaks. Mul on väga hea meel, et Luminori eesmärkide elluviimisel liitub meiega Indrek Heinloo, kellel on äristrateegiate kujundamises ja juurutamises pikaaegne ja mitmekülgne kogemus,» märkis Luminor Group AB tegevjuht Erkki Raasuke pressiteates.