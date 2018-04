Eesti Energia kavandab poolemiljardilist investeeringut

Ka ettevõttes 2,4-protsendilist osalust omav Nelja Energia tegevjuht Martin Kruus märkis, et ei saa müügi osas enamat avaldada, kui ta on seni teinud.

Postimeest konsulteerinud allikate sõnul on aga siduspakkumiste esitamise tähtaeg selle nädala reede, 20. aprill. Ühtlasi kinnitasid teemaga kursis olevad allikad sedagi, et hoolimata konkurendi avalikust kriitikast, on riiklik energiahiid vägagi huvitatud Nelja Energia omandamisest. Nii on Eesti Energia juhatuse liikmed viimastel nädalatel kohtunud aktiivselt poliitikutega, et plaanile ka nende toetust saada.