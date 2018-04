Õliühing: kohalikud autovedajad närtsivad iga päevaga

Õliühingu juhatuse liikme Siret Liivamägi sõnul kõlavad eksistentsiaalsed murenoodid just transpordisektorist. «Rahvusvahelised autovedajad on Eesti riigieelarve jaoks olnud kaotatud tulu juba pikemat aega, nüüd närtsib iga päevaga ka kohalike autovedajate konkurentsivõime,» kirjeldas ta.

Seetõttu on ühing valmis mustvalgel tõestama, et kütuseaktsiiside võrdsustamine lähinaabritega tooks Eesti riigieelarvesse tagasi olulised maksumaksjad ning tulud, mis täna on olude sunnil voolanud meie lõunanaabrite riigikassadesse, lisas Liivamägi.