Uutmoodi lahendus: Telia avab Põlvas ja Valgas teeninduspunktid elektroonikapoes

Telia ja Euronicsi partnerlus on Eestis esmakordne koostöömudel, kus elektroonikakaupade müüja ning telekomiettevõte säärasel kujul koostööd teevad. «Usume, et Põlva ja Valga elanikud võtavad uue kontseptsiooni kiiresti omaks ning oleme veendunud, et piirkonna elanikele ja nii praegustele kui ka uutele Euronicsi klientidele pakub see põnevat lisaväärtust,» lausus Euronicsi jaekaubandus- ja turundusdirektor Veiko Poolgas.