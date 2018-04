Ringkonnakohus kinnitas Sven Pertensi õigeksmõistmise

Tänaseks on seega nii maa- kui ringkonnakohus kinnitanud, et prokuratuuri süüdistus on olnud alusetu ning Sven Pertens kuulub õigeksmõistmisele.

Maakohtu seisukohalt puudub Sven Pertensi tegevuses soodustuskelmuse katsele kaasaaitamine. Ainsana leidis asjas tõendamist see, et Sven Pertens allkirjastas 30.09.2014. aastal AS Lemmikäinen Eesti ja AS Level vahel sõlmitud töövõtulepingu nr 19092014 ja andis 07.10.2014. aastal nõusoleku AS Lemmikäinen Eesti ja AS Level vahel 15.10.2014. aastal sõlmitud töövõtulepingu sõlmimiseks. Sven Pertens kinnitas esimese lepingu allkirjastamist ja nõusoleku andmist alltöövõtulepingu allkirjastamiseks, kuid eitas igasugust tahtlikku kaasaaitamist AS-i Level poolt võimalikule kelmuse toimepanemisele KIK-ilt toetuse taotlemisel. Maakohus märkis, et puudub alus Sven Pertensi ütluste usaldusväärsuses kahelda. Maakohtu hinnangul on välistatud Sven Pertensi poolt tahtlik kaasaaitamistegu.