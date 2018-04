Daugavpilsi trammihanke võitja võib olla seotud Vene sõjatööstusega

«Lepingut trammide ostmiseks ei ole veel sõlmitud kuna kohalik omavalitsus ootab pädevate asutuste uurimistulemusi. Kui öeldakse, et see ettevõte valmistab kahureid, mida kasutatakse inimeste tapmiseks välisrriikides ning sellel on keelatud Euroopas oma tooteid müüa, siis me neid tramme ei osta,» ütles Zdanovskis.

Aselinnapea märkis, et linn ei ostaks tramme otse kõnealuselt Vene ettevõttelt vaid Leedu vahendajalt, mis on Vene ettevõtte edasimüüja Euroopas ja on müünud tramme ka teistele ostjatele Euroopas, sealhulgas Läti Liepāja linnale.

«Lõppude lõpuks, tarnija valiti konkursil, mille tulemused kiitis heaks riigi rahastamise- ja lepingute amet ning riigihangete järelevalvebüroo. Lisaks sellele on hanke korraldajatel kohustus nii võitja kui Daugavpilsi elanike ees, kes neid tramme vajavad,» jätkas Zdanovskis.

Trammide hanke võitis Leedus registreeritud Railvec UAB, mis peaks tarnima 4,9 miljoni euro eest kaheksa trammi, mida toodetakse Venemaal Tveris.

Läti TV3 kajastas uudistesaates «Ei midagi isiklikku», et Transmashholdingule kuuluvas tehases toodetakse lisaks veduritele ja trammidele ka relvasid Vene sõjaväele, muuhulgas osi mandritevaheliste rakettide laskeseadmetele. Kajastuse kohaselt on ettevõte tihedalt seotud ka Vene militaarhangetega ning selle tütarfirma Metrowagonmash toodab osi Vene õhutõrjesüsteemidele Buk, Tor ja Tugansk.