Üllatav trend: Jaapani kontorites maandavad stressi lehmad ja sead

Jaapani suurfirma Pasona kontris jalutavad teiste seas ringi ka lehmad, sead, kitsed ning isegi flamingod, vahendab CNN. Tegemist pole sealjuures aga sugugi mitte arusaamatusega - ettevõtte tegevjuht Yasuyuki Nambu on sellise olukorraga väga rahul ning selgitas, et loomad toodi kontorisse selleks, et pöörata tähelepanu farmiloomade kehvadele tingimustele ning maandada töötajate stressi. «Kui ma näen neid palliga mängimas, tahaks ma neid kallistama minna,» kirjeldas ettevõtte juht emotsioone, mis kontori loomad temas tekitavad.