Palo vastab Rõivasele: kuidas sai majandus kasvada, kui teie tegelesite nutitelefonides peenhäälestusega?

Minister Palo praalis eile ETV telesaates Foorum korduvalt, et varasemad kümme aastat oli Eesti majanduskasv olematu ning uuesti hakkas see kasvama praeguse koalitsiooni ajal.

Sellele reageeris ekspeaminister Taavi Rõivas, kes säutsus Twitteris: «Hea Urve, kui Sa tõesti usud, et suudad majanduse mühinal kasvama panna, miks sa end 2014–2015 majandusministrina tagasi hoidsid? Või sõltub natuke siiski ka ettevõtjatest ja turgudest? Küsin akadeemilisest huvist.»

Nüüd oli järg omakorda Urve Palo käes, kes kirjutas Rõivasele sotsiaalmeedias vastuseks, et «Hea Taavi, isegi kui majandusminister ainuisikuliselt peaks suutma majanduse käima lükata, mis on ebareaalne, siis kuidas ma saanuks seda toona teha, kui Reformierakond peaministri juhiistmel tegeles nutitelefonides majanduse peenhäälestamisega!?»

Ta jätkas: «Ja majandusalase haridusliku taustaga peaks Rõivas ometi olema tuttav multiplikaatori ja teiste kontseptsioonidega. Niisamuti peaksid teadma, et SKP ja majanduskasvu taga ei ole ainuüksi erasektor ja välisnõudlus, vaid ka avaliku sektori eelarvelised valikud ja nende mõju nii sisenõudlusele kui ka ettevõtete käitumisele.»

Palo resümeeris, et nii nagu majandus on saanud kännu tagant lahti, nõnda saavad ka sotsid tänases valitsuses paremini ellu viia lubatud poliitikat – edendada ja arendada majandust, hoides horisondil pikka perspektiivi, mitte tegeleda peenhäälestusega, mille tulemuseks on kestlik hääbumine.