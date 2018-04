Kiisler tutvustas Abu Dhabis Eesti iduettevõtete edulugusid

Keskkonnaminister Kiisler tõi linnade olulisuse teemakäsitluses välja üleilmse linnapeade pakti, millega on võetud kohustus energia- ja kliimaalaste eesmärkide saavutamiseks ning millega on tänaseks liitunud üle 7000 linna üle ilma. «Eesti pealinn Tallinn ja väikelinn Rakvere liitusid selle algatusega juba 2009. aastal, olles esimese 400 liituja seas,» märkis ta.

The Economist poolt korraldatud majandusfoorumil osales rohkem kui 350 juhtivat tööstusjuhti ja poliitikut üle maailma, kes on üleilmse jätkusuutlikkuse tegevuskava esirinnas. The Economist on ingliskeelne nädalakiri, mis vahendab majandus- ja rahvusvahelise poliitika uudiseid.