Investeerimine tehakse välismaalastele lihtsamaks

«Praegu on kehtivas õiguses nõuded, mille kohaselt saab osaühingu asutamisel tasuda osakapitali üksnes Eestis asuva krediidiasutuse kontole või kui osaühing on asutatud näiteks osakapitali sisse maksmata, siis saab seda sisse maksta ainult Eestis asuva krediidiasutuse kontole,» selgitas justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus Äripäevale .

Kuid kuna krediidiasutuses välismaise taustaga isikutele kontosid ei avata, on osaühingute asutamine või siis hilisemad sammud nagu osakapitali suurendamine või osakapitali sissemaks raskendatud.

«Seetõttu kaalume äriseadustiku muutmist selliselt, et osaühingu asutamisel või osakapitali sissemaksmisel saaks kasutada mõnes teises Euroopa Liidu või majanduspiirkonnas asuva krediidiasutuse kontot või makseasutuse kontot. See peaks mõnevõrra praegust probleemi vähendama, aga kindlasti mitte lõplikult lahendama, sest nagu juba öeldud, see ei ole justiitsministeeriumi võimuses ja pädevuses,» kommenteeris Niklus.