SEB ja Omniva koostöös valmib Baltikumi kaasaegseim logistikakeskus

SEB ettevõtete panganduse juht Artjom Sokolov ütleb, et e-kaubanduse kasv nii globaalselt kui Eestis aina kiireneb ning see muudab jaekaubanduse ärimudeleid kardinaalselt. «Aina rohkem ostab Eesti tarbija kaupa nii kohalikest kui piiritagustest e-poodidest ja see kaup vajab kiiret sorteerimist ja tellijani kohale viimist. SEB Pangal on hea meel toetada Baltimaade ühte juhtivat ja ambitsioonikat logistikaettevõtet Omnivat tema kasvustrateegia elluviimisel,» lisas ta.