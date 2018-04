Ettevõtlusõppejõud: riik võiks Netšajeva Eurovisiooni kleiti riskikapitaliga rahastada

«Riigil on raske selgitada 65 000 euro kulutamist lauluvõistluse lavašõule. Eurovisioon võib tunduda kerglane meelelahutus, aga tegelikult on see riigi turundamiseks üks suurema vaatajaskonnaga üritusi. Kui võit tuleks Eestisse, siis on see hiilgav võimalus ligi 200 miljonile televaatajale Eestit kui sihtkohta reklaamida, mistõttu tasub pingutada,» rääkis Tamm.