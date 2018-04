Balti riikide kaubanduskeskused plaanivad aktiivselt laieneda

Rahvusvahelise kinnisvara konsultatsioonifirma Newsec eksperdid prognoosivad, et Leedus on 2020. aastaks ligikaudu 30 protsenti kaubanduskeskuste pindalast uuendatud või laiendatud, Lätis on see näitaja 50 protsenti ning Eestis 35 protsenti, vahendab TVnet.