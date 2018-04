Statistika: kevaditi võetakse tarbimislaenu veerandi võrra rohkem kui talvel

«Väga palju on ka neid, kes võtavad kevaditi väikelaenu kodu remondiks või sisustamiseks. Pika talve järel tahaksid paljud värskendada oma kodu või suvilat,» ütles Swedbanki väikefinantseerimise valdkonnajuht Triin Jalakas.

«Soojade ilmade saabudes veedavad inimesed rohkem aega vabas õhus. Statistika põhjal näeme, et üha enam inimesi võtab väikelaenu, et soetada spordivarustust, olgu see siis jalgratas, rulluisud või roller. Väikelaenu võetakse ka autokulude katmiseks, näiteks uute rehvide soetamiseks,» lisas Jalakas.