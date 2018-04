SEBE bussijuhid nõuavad pikettidel palgatõusu

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimehe Üllar Kallase sõnul on ametiühing SEBE kollektiivlepingu üles öelnud ning seoses sellega ei ole ettevõttes enam ka töörahu pidamise kohustust. Piketid on esimeseks tõsisemaks sammuks probleemile tähelepanu juhtimisel.

«Tänaseks on kollektiivlepingu läbirääkimised jäänud venima,» rääkis Kallas, lisades, et kui enamuses punktides on üldiselt kokku lepitud, siis palgatõusu osas tööandjaga üksmeelt saavutatud ei ole.