Uuring: pea pooled Eesti ettevõtteist peavad end innovaatiliseks

Enamikku ettevõtteid aga ei saa liigitada üksnes tehnoloogilise või mittetehnoloogilise uuenduse alusel. Väga sageli on ettevõtetes juurutatud mõlemat tüüpi uuendusi.

Koostöös ollakse tagasihoidlikud, enamasti ei kaasata uuenduste tegemisel teisi ettevõtteid, asutusi ega ülikoole. Uuringu tulemused näitavad, et perioodil 2014‒2016 on innovaatilistest ettevõtetest koostööd teinud veidi enam kui pooled (53 protsenti). Olulisemaks peetakse koostööd kontserni teiste ettevõtetega, erasektori ettevõtetega ning seadmete, masinate ja tarkvara tarnijatega. Ainult 11 protsenti ettevõtetest on teinud koostööd Eesti ülikoolidega, üksikud ettevõtted ka ülikoolidega Euroopas ja väljaspool Euroopat.