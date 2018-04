IMF jättis maailma kasvuprognoosi muutmata ja hoiatas riskide eest

«Hoolimata headest uudistest lühemas perspektiivis on pikem perspektiiv kainestav,» ütles IMF-i peaökonomist Maurice Obstfeld.

Maailmamajanduse ülevaates hoiatati, et pärast mõnda tulevat kvartalit on väljavaate riskid selgelt negatiivsed. Sarnaselt teistele arenenud majandustele peaks Ühendriikide kasvutempo saavutama oma maksimumi ning jätkama edaspidi aeglasemalt. Seejuures hoiavad kasvu tagasi «vananev elanikkond ning kesine produktiivsus».

Obstfeld märkis, et kasv on seni tugevalt sõltunud kaubandusest ja investeeringutest, ning et «piirangud ja vastupiirangud ähvardavad vähendada usaldust ning peatada globaalse kasvu enneaegselt».