Riik soovib vähendada välismaalaste ebaseaduslikku töötamist Eestis

Välismaalaste ebaseadusliku töötamise juhtude arv on võrreldes 2013. aastaga kasvanud 82 protsenti, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on seaduslik töötamine oluline nii riigile kui ka töötajale endale. «Seadusliku töötamisega kaasnevad sotsiaalsed garantiid ning ka töötajate õigusi on lihtsam kaitsta. Samuti võidab riik iga seaduse järgi palgatud välismaalase eest maksudena mitu tuhat eurot aastas, mida on võimalik panustada näiteks julgeolekusse või hariduse ja sotsiaalteenuste arendamisesse,» sõnas Ratas.