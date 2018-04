Oleg Ossinovski: Eesti transiidis tuleb pöörata uus lehekülg, Vene kaubavood on minevik

Mitukümmend Eesti ettevõtjat saabusid Moskvas toimuvale transpordi- ja logistikateenuste messile TransRussia 2018, mis toimub 17.-19. aprillini, kirjutab Rus.Postimees.ee.

Kui aasta tagasi tugevdasid Eesti ärimeeste delegatsiooni Eesti poliitikud ja ametnikud, siis seekord jäid ettevõtjad poliitilisest saatjaskonnast ilma. Moskvasse ei saabunud Eestist mitte ühtegi poliitikut. Ärimeeste hinnangul pole sealjuures eriti midagi muutunud. Kuluaarides võib kuulda: «Meie töötame, aga poliitikutele kohe kindlasti ei looda».

«Mitte osaleda on vist kõige lihtsam. Siis ei liigu üldse midagi paigast. Ega asjata ei öelda, et parimad ajad on halvimad nõustajad. Aga halvad ajad – parimad nõustajad. Vastupidi, keerulistes oludes tuleb sagedamini koos olla ja rohkem olukorda uurida,» rõhutas TransRussia Eesti väljapaneku kuraator Tatjana Jerjomina.

Viimase aastaga pole Eesti äridelegatsiooni read hõrenenud ning osavõtjate arv on jäänud samaks. Nagu ka aasta tagasi, on Eesti foorumil esindatud 12 firmast koosneva paviljoniga, mille hulgas on ka mitu riigiettevõtet nagu Eesti Raudtee, Tallinna Sadam, EVR Cargo. Paviljon loodi EAS-i fondi kaasabil.

Lisaks ametlikult Eesti paviljonis esindatud firmadele saabusid Moskvasse ka mitmed teised Eesti ettevõtted, kes ajavad Venemaal äri. Nende seas on ka Rail Baltica veendunud pooldaja, suurärimees Oleg Ossinovski, kes väitis hiljuti Postimehe stuudios, et Vene kaupade vedamise ajastu on Eesti jaoks lõppenud.

Eesti paviljoni külastanud Spacecomi peadirektor kritiseeris väljapanekut. Ossinovski sõnul kahaneb selle tähtsus iga päevaga.

«Küsimus on selles, et Eesti transiidis on aeg keerata uus lehekülg ning mõista, et see (Vene kaupade transiit – toim.) on igaveseks lõppenud. Tuleb orienteeruda ümber ja leida uued nišid läänes. Aga kui ei leida, siis lihtsalt lõpetada see teema. Vastasel juhul hakkab toimuv meenutama võitlust tuuleveskitega, milles võitu pole võimalik saavutada,» ütles Oleg Ossinovski.

Läti transpordiminister Kaspars Ozolinš pakkus teise lahenduse: «Kaubavoogude mahud Baltimaades on nii tagasihoidlikud, et üksinda ei saavuta enam midagi. Me peame ennast tugevasti esindama Venemaal, Kasahstanis ja Hiinas, kes jäävad meid alati vaatlema kui ühtset regiooni.»

«Olen veendunud, et Lätil, Leedul ja Eestil tuleb esmajoones tugevdada koostööd üksteisega. Seda õppida ehk koostööd proovida saame Rail Baltica projektis,» märkis Ozolinš.