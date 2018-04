Riik võtab äriühingutest üle aastate priskeima dividendi

Riigieelarves planeeritust suuremat dividendi võimaldavad jaotada nelja ettevõtte – AS Eesti Loto, AS Eesti Teed, AS Eesti Loots ja AS Eesti Post – head majandustulemused. Kokku maksavad eeltoodud ettevõtted riigieelarvesse dividendi ligi 14,5 miljonit eurot.