Saaremaa ja Hiiumaa lennuühendused saavad raha juurde

Kui seni oli saarte lennuühenduste pidamiseks aastas 2,6 miljonit eurot, siis järgmisel aastal on see 5,53 ja edaspidi kolmel aastal 5,73 miljonit eurot.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul on riigi eesmärk pakkuda saarte elanikele ja külalistele kaasaegset, mugavat ja kvaliteetset lennuühendust. «Nagu on elu näidanud, on lennuühendus hädavajalik alternatiiv laevaühendusele,» ütles Simson.