Missugusel OÜtajal on põhjust karta?

Viimastel päevadel on löönud laineid OÜtamise teema – maksuamet on andnud nimelt teada, et lähikuud muutuvad põnevaks nende töötegijate jaoks, kes on saanud oma ühingu kaudu tööandjalt raha ja võtnud selle dividendidena välja, seejuures palka ja tööjõumakse tasumata, kirjutab Pikmets Äripäevas.