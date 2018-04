Jaapanis avastatud haruldaste muldmetallide maardla võib muuta kogu maailma majandust

Uuringu järgi suudab saart ümbritsev muda varustada inimkonda näiteks 780 aastaks ütriumiga , mida kasutatakse kaamera läätsede, nutitelefondie ekraanide ja hübriidautode valmistamisel. Samuti suudaks maardla pakkuda inimkonnale 620 aastaks eroopiumi , 420 aastaks terbiumi ja 730 aastaks düsproosiumi . Praktilises mõttes võib öelda, et tegu on lõputute varudega.

Tegu on nii majanduslikus kui geopoliitilises mõttes uskumatult olulise avastusega, sest nii USA kui Euroopa Liit on juba pikemat aega tundnud muret selle üle, et haruldasi muldmetalle on üha raskem leida ning peaaegu kõik leiukohad kuuluvad Hiinale, kes toodab 2017. aasta seisuga ligemale 79 protsenti kogu maailma haruldastest muldmetallidest. Teisel kohal on 15 protsendiga Austraalia.